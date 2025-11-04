Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem

Kayseri Büyükşehir'in Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesiyle trafik, altyapı ve afet dayanıklılığı güçlendirilecek; yapım ihalesi 5 Kasım'da ilan edilecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:24
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem

Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde hayata geçirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, kentin trafik akışını düzenlemeyi ve ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Yapım ihale ilanı 5 Kasım'da yayımlanacak.

Katılımcı planlama ve toplumun sesi

Proje 2024 yılı başında uygulamaya alınırken, süreç boyunca halk, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumları ile yapılan istişareler öne çıktı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’nin geleceğini halkımızla birlikte şekillendiriyoruz. Bu projede de her kesimin görüşünü aldık" dedi.

İklim ve afet risklerine karşı güçlendirme

Projenin finansmanında Dünya Bankası ve İlbank iş birliğiyle sağlanan İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kredi paketi kullanıldı. Bu destek, ulaşım sorunlarını çözmenin yanı sıra şehrin afete ve iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’ye daha hızlı ve etkili bir ulaşım ağı kazandıracağını vurguladı.

Onaylar, raporlar ve ihale süreci

Proje kapsamında Fizibilite Raporu ve Çevre ve Sosyal Yönetim Planları gibi belgelerin onaylanmasında titizlik gösterildi. Danışmanlık (müşavir) ihalesi tamamlandı ve gerekli tüm onay süreçleri başarıyla geçirildi. Yapım ihalesi için son hazırlıklar bitirildi; ilanın Kasım ayı başında yayımlanması bekleniyor. Başkan Büyükkılıç, "Projemiz, Kayseri’nin ulaşım altyapısını modernize etmek için önemli bir adım. En kısa sürede çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri için yeni bir dönem

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, kent içi trafik sıkışıklığını azaltmayı, ulaşımı daha verimli hale getirmeyi ve şehir altyapısını geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç projenin vizyonunu özetleyerek, "Bu projeyle sadece ulaşım sorunumuzu çözmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Kayseri’yi geleceğe taşıyacak güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Kayseri, bu projeyle ulaşımda yeni bir döneme girecek."

KAYSERİ'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN...

KAYSERİ'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KARTAL KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ İLE ŞEHRİ MODERN BİR ULAŞIM AĞINA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYOR. 5 KASIM’DA YAPIM İHALE İLANI YAYIMLANACAK OLAN PROJE, KAYSERİ HALKINA SADECE RAHAT BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNMAKLA KALMAYACAK, AYNI ZAMANDA AFET VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ KRİZLERE KARŞI DA DAYANIKLILIĞI ARTIRACAK.

KAYSERİ'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
2
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
3
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket
4
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
5
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
6
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
7
Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?