Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde hayata geçirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, kentin trafik akışını düzenlemeyi ve ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Yapım ihale ilanı 5 Kasım'da yayımlanacak.

Katılımcı planlama ve toplumun sesi

Proje 2024 yılı başında uygulamaya alınırken, süreç boyunca halk, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumları ile yapılan istişareler öne çıktı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’nin geleceğini halkımızla birlikte şekillendiriyoruz. Bu projede de her kesimin görüşünü aldık" dedi.

İklim ve afet risklerine karşı güçlendirme

Projenin finansmanında Dünya Bankası ve İlbank iş birliğiyle sağlanan İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kredi paketi kullanıldı. Bu destek, ulaşım sorunlarını çözmenin yanı sıra şehrin afete ve iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’ye daha hızlı ve etkili bir ulaşım ağı kazandıracağını vurguladı.

Onaylar, raporlar ve ihale süreci

Proje kapsamında Fizibilite Raporu ve Çevre ve Sosyal Yönetim Planları gibi belgelerin onaylanmasında titizlik gösterildi. Danışmanlık (müşavir) ihalesi tamamlandı ve gerekli tüm onay süreçleri başarıyla geçirildi. Yapım ihalesi için son hazırlıklar bitirildi; ilanın Kasım ayı başında yayımlanması bekleniyor. Başkan Büyükkılıç, "Projemiz, Kayseri’nin ulaşım altyapısını modernize etmek için önemli bir adım. En kısa sürede çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri için yeni bir dönem

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, kent içi trafik sıkışıklığını azaltmayı, ulaşımı daha verimli hale getirmeyi ve şehir altyapısını geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Başkan Büyükkılıç projenin vizyonunu özetleyerek, "Bu projeyle sadece ulaşım sorunumuzu çözmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Kayseri’yi geleceğe taşıyacak güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Kayseri, bu projeyle ulaşımda yeni bir döneme girecek."

KAYSERİ'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KARTAL KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ İLE ŞEHRİ MODERN BİR ULAŞIM AĞINA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYOR. 5 KASIM’DA YAPIM İHALE İLANI YAYIMLANACAK OLAN PROJE, KAYSERİ HALKINA SADECE RAHAT BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNMAKLA KALMAYACAK, AYNI ZAMANDA AFET VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ KRİZLERE KARŞI DA DAYANIKLILIĞI ARTIRACAK.