Kartalgöz TEKNOFEST'te Zirveye Çıktı: OSTİM'li BMB TECH "Akıllı Ulaşım" Birincisi

Kartalgöz TEKNOFEST'te Zirveye Çıktı

SEDA TOLMAÇ - OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan BMB TECH takımı, sürücülerin olumsuz hava koşullarında görüş mesafesinin düşmesiyle yaşanan kazaları önlemek amacıyla geliştirdikleri Kartalgöz İleri Görüş Sistemi ile TEKNOFEST İstanbul'da derece elde etti.

Finalde birincilik ve en iyi sunum ödülü

Burak Vergi, Mustafa Mahmut Şen ve Bertan Uzar tarafından kurulan BMB TECH, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST finalistleri arasında yer aldı. Geliştirdikleri Kartalgöz ile "Akıllı Ulaşım Yarışması" kategorisinde birincilik ve "en iyi sunum" ödülünün sahibi oldular.

Projenin amacı ve çalışma prensibi

Danışman Murat Tunçel gözetiminde geliştirilen sistem, araç önüne takılan kameradan alınan görüntüyü takımın geliştirdiği yazılım ve araç içindeki yapay zeka kartıyla işleyerek, yol görüntüsünü araç içindeki ekrana anlık olarak iletiyor. Sistem, yoldaki nesneleri ve kaybolan hız algısını kullanıcıya bildirerek özellikle uzun yolcularda tır, servis ve otobüs şoförlerinin yüksek ışık parlamalarına bağlı riskleri azaltmayı hedefliyor.

Burak Vergi, sistemin standart kameralar üzerinden çalıştığını belirterek, "Üretilen belirli modeller vardı ancak hepsi donanım maliyeti yüksek modellerdi. Ürettiğimiz modeller tamamen yapay zeka destekli yazılımla çalışıyor ve ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor." dedi. Sistem her araca entegre edilebiliyor.

Ticarileşme ve gelecek planları

Takım lideri Burak Vergi, finale kalan 25 proje arasından derece elde ettiklerini ve takım uyumunun başarıda önemli rol oynadığını söyledi. Ürün için patent başvurusu yapıldığını belirten Vergi, ticarileşme sürecine üniversite desteği ve sponsorlarla devam edeceklerini, tamamlandıktan sonra ürünün satışa sunulacağını ve anlaşmalı firmalarla montaj çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Vergi, Türkiye'nin ulaşımda yapay zeka teknolojilerinden geri kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Sadece yarışma odaklı değil, artık ticarileşebilir ürün üretmek, bu ürünü ihraç edebilir konuma getirmek istiyoruz." dedi. Ayrıca projelerini geliştirme sürecinde destek veren ailelerine teşekkür etti.

