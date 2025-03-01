Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 164 Santimetreyle Zirveye Ulaşmış

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da 164 santimetre olarak ölçüldü. Diğer merkezler ise sırasıyla takip ediyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:32
Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 164 Santimetreyle Zirveye Ulaşmış

Kayak tutkunları için müjde! Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, bu sezon en fazla kar kalınlığını 164 santimetre ile kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığına sahip olan Kartalkaya, bu yıl oldukça hareketli bir sezon geçiriyor.

Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şöyle sıralandı: Nemrut 163 santimetre, Palandöken 158 santimetre, Ergan ve Kartepe 120 santimetre, Palandöken 2 117 santimetre, Sarıkamış 115 santimetre, Uludağ 113 santimetre, Hakkari 102 santimetre, Mersivan 99 santimetre, Çambaşı 98 santimetre, Hesarek 94 santimetre, Erciyes 85 santimetre, Keltepe 68 santimetre, Yıldızdağı ve Davraz 58 santimetre, Akdağ 56 santimetre, Kop Dağı 53 santimetre, Ilgaz 52 santimetre, Yıldıztepe 50 santimetre, Yedikuyular 48 santimetre, Murat Dağı 46 santimetre, Yalnızçam 41 santimetre ve Gevaş Abalı 30 santimetre olarak ölçüldü.

Hava Durumu verilerine göre, kayak merkezlerinde beklenen güncel hava durumu ise şöyle:

  • Kartalkaya: -3°C
  • Nemrut: -5°C
  • Palandöken: -9°C
  • Ergan: -3°C
  • Kartepe: 17°C
  • Palandöken 2: -7°C
  • Sarıkamış: -5°C
  • Uludağ: -4°C
  • Hakkari: -5°C
  • Mersivan: -2°C
  • Çambaşı: -3°C
  • Hesarek: -3°C
  • Erciyes: -1°C
  • Keltepe: -31°C
  • Yıldızdağı: -60°C
  • Davraz: -46°C
  • Akdağ: -61°C
  • Kop Dağı: -4°C
  • Ilgaz: -93°C
  • Murat Dağı: -35°C
  • Yalnızçam: -3°C
  • Gevaş Abalı: -2°C

(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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