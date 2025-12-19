Kartalkaya'da Kayak Sezonu, Grand Kartal Yangını Sonrası 2 Tesisle Açıldı

Kartalkaya'da yeni sezon, Grand Kartal Otel faciasının gölgesinde açıldı

Bolu’nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin de yaralandığı yangın faciasının ardından yeni sezona başladı. Bölge, yaşanan büyük yangının yarattığı üzüntünün etkisiyle sezona kısıtlı kapasiteyle giriş yaptı.

Bugün itibarıyla Kartalkaya’da yalnızca 2 otel pistlerini ve tesislerini hizmete açtı. Grand Kartal Otel’e yakın konumdaki, yangından etkilenen otelin sahiplerinin akrabasına ait tesise giden yol, jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kayak merkezindeki diğer bir otel ise devam eden yangın güvenlik sistemi ruhsat çalışmaları nedeniyle henüz açılmadı.

Pistler ve yatırımlar

Yapay kar desteğiyle pistlerin yaklaşık yüzde 80’i kullanıma hazır hale getirildi. Yeni sezonun ilk günlerinde pistlerde kayak yapılmaya başlandı ve bölgeye gelen tatilci sayısında kademeli artış gözleniyor. Açılan 2 otelin yangın güvenliği kapsamında yaptığı yatırımın yaklaşık 5 milyon dolar olduğu bildirildi.

Yetkiliden açıklama

Yusuf Avcı, Kartalkaya’daki 2 otelin Genel Müdürü olarak yaptığı açıklamada: "Öncelikle ilginize ve alakanıza teşekkür ediyorum. Basın mensupları olarak süreci yakından takip ediyorsunuz. Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Pistlerimizin yaklaşık yüzde 80’i açık durumda ve bunu yapay karla da destekledik. Şu anda pistlerimizde kayak yapmak için gerçekten en uygun zamanlardan birini yaşıyoruz. Misafirlerimiz için ulaşım, konaklama ve kişisel güvenlik başta olmak üzere her konuda gerekli tedbir ve önlemleri almış durumdayız. Uluslararası akreditasyona sahip firmalarla ve yerel firmalarla birlikte tüm raporlamalarımızı yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sezonu huzur ve güven içinde, en güzel şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Doluluk beklentisi

Genel Müdür Avcı, misafir girişlerinin başladığını belirterek rezervasyonların yavaş yavaş geldiğini ve özellikle yılbaşı dönemi taleplerinin devam ettiğini söyledi. Avcı, "Net bir doluluk oranı vermemekle birlikte, yüzde 60-70 civarında bir doluluk bekliyoruz. Elbette bu durum kar yağışıyla da doğrudan bağlantılı. Havalar şu ana kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretti ancak önümüzdeki hafta kar yağışının başlamasıyla birlikte rezervasyonların daha da artacağına inanıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA'DA KAYAK SEZONU AÇILDI