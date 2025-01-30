Kartalkaya'da Yangın: Bakanlık ve AFAD Heyetinden İnceleme

Kartalkaya'da Acı Yangın Sonrası İncelemeler Devam Ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin incelemeler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD araçlarından oluşan bir heyet, olay yerinde detaylı bir araştırma yapmak üzere bölgeye intikal etti.

İnceleme Ekibi Yangın Alanında

Bakanlık ve AFAD personelinden oluşan inceleme ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin gözetiminde otelin içerisinde incelemeler gerçekleştirdi. Yangın mahallinde yaklaşık 2,5 saat süren araştırmalar sonrasında heyet, detaylı veriler toplayarak bölgeden ayrıldı.

Yangının sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, otel yetkilileri ve olay yerindeki koşullara dair daha fazla bilgi edinmek hedefleniyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.