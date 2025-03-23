Kartalkaya'daki Yangın: Bilirkişi Raporu Açıklandı, Sorumlular Belirlendi

Kartalkaya'daki Otel Yangınına İlişkin Bilirkişi Raporu Hazırlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını hakkında hazırlanan bilirkişi raporu, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Raporda, yangının çıkmasını ve büyümesini sağlayan etmenler ile otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin yangın önlemlerini almadıkları vurgulandı.

Yangının Başlangıcı ve Gelişimi

Yangın, 21 Ocak gecesi saat 03.16'da otelin 4. katındaki restoran kısmındaki grill plate cihazının aşırı ısınması sonucu başlayarak, burada bulunan yağın buharlaşması ile ateşin parlamasına neden olmuş ve çöp bidonuna sıçrayarak büyümüştü. Rapor, yangının hızlı bir şekilde yayıldığını ve kontrol edilemez duruma geldiğini belirtmektedir.

Yangına Müdahale Eksiklikleri

Raporda, otel çalışanlarının yangına müdahale etme konusundaki yetersizlikleri ve yangın tahliye sistemlerinin çalışmaması gibi önemli eksiklikler eleştirilmiştir. Otelin merdiven boşlukları dumanın üst katlara yayılmasında etkili olurken; asansör boşluklarının yangın ve dumanın yayılmasına neden olduğu belirtilmektedir. Yangının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

Bakanlık Denetimleri ve Bulgular

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daha önce yaptığı denetimlerin yetersiz olduğu; yangın güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşıldı. Rapor, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan yangın denetim raporlarının da eksik ve özensiz düzenlendiğini ortaya koymaktadır.

Sorumluların Sınıflandırılması

Raporda, otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve bakanlık yetkilileri gibi kurumların yangınla ilgili oluşan önlemlerden birinci derece etkilendikleri ifade edilmiştir. Ayrıca, projeyi tasarlayan ve uygulayanların da ciddi kusurlara sahip oldukları belirtilmiştir.

Sonuç ve Süreç

Yangın nedeniyle alınmayan önlemlerden kaynaklı sorumlular ve ihmal zinciri detaylandırılmış, 21 Ocak'taki olayla ilgili 78 kişinin hayatını kaybetmesinin önlenebilir olduğu belirtilmiştir. Yangın sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınmış, 22 kişi tutuklanmıştır.

Bu rapor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına dikkatle incelenmeli ve gerekli önlemler hızla alınmalıdır.