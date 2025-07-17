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Kartalkaya'daki Yangın: Ceren ve Lalin'i Kaybeden Baba, Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor

Kartalkaya'daki otel yangınında kızı ve torununu kaybeden Yusuf Yaman, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:09
Kartalkaya'daki Yangın: Ceren ve Lalin'i Kaybeden Baba, Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor

Yangında Kayıplarını Anan Baba, Adalet Arıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında, kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, sorumluların mutlaka cezalandırılmasını istiyor.

Olayda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 133 kişinin yaralandığını hatırlatan Yaman, yangın sonrası başlatılan davanın 10. duruşmasında, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığını ifade etti.

Gerçekler Günü Işık Tutuyor

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan Yaman, gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "Verilen ifadelerde çalışanların yalan söylediğini ve savunmaların yalanlar üzerine kurulduğunu" vurguladı. Yaman, "Tahminlerimizin doğru çıktığını biliyoruz," diyerek bu süreçte yaşananlara dikkat çekti.

Adaletin Yerini Bulmasını İstiyor

Yaman, şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın ailesiyle birlikte otelden ayrıldığı görüntülere de değinerek, "78 canımız gitti. Hepsi benim çocuklarım gibi. Eğer vicdanları varsa, her şeyi itiraf etmeleri gerekiyor. Öyle söylemeseler de, en azından insan olarak özür dilemeleri bile yeterli olurdu," dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, otel sahipleri ile daha önce tanıştıklarını hatırlatarak, "O gece kızımla birlikte, aynı masada sohbet etmişler. Vicdanları nasıl buna izin verdi? 78 can çok kıymetli, onlara ihanet etmemek gerekirdi," şeklinde konuştu.

Bolu ve Türkiye Turizmine Darbe

Yaman, tüm topluma ve turizme ihanet edildigini belirterek, "Bolu turizmine ciddi bir darbe vuruldu. Bu olay, sadece benim için değil bütün Türkiye için çok büyük bir kayıp," dedi.

Adalet talebinde bulunan Yaman, "Anlaşıldığı kadarıyla olası kast gerçekleşti. O zaman gereken cezaları almaları şart. Ne alırlarsa alsınlar, bu kesinlikle evladımı geri getirmeyecek, ancak en azından içimize su serpecek," ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde sürdü. Yangında kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde sürdü. Yangında kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

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