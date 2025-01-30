Kartalkaya'daki Yangın: Mutfak Çalışanı, Tüp Bulamadığını İddia Etti

Kartalkaya'da Yangın Felaketi: 78 Kişi Hayatını Kaybetti

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 can kaybına yol açan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz, yaşanan dehşeti anlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede, yangın anında yangın tüpü bulamadığını ileri sürdü.

Gündüz’ün Savcılık İfadesi

Gündüz, olay günü saat 23.00-00.00 arasında vardiyayı, tutuklanan Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ustalarla devraldığını ifade etti. Yalnızca iki ekmekçi ve iki kahvaltıcı ile çalışan Gündüz, saat 03.00-04.00 civarında, çalışırken yangın alarmının sesini duymadığını kaydetti.

Yangın anında, o sırada yalnızca donut hamuru hazırlamakta olduğunu ve bir anda Yusuf Usta’nın kendisine ‘yangın var’ diye bağırdığını dile getirdi. Gündüz, yangın tüpü aradığını ancak bulunduğu alanda tüp bulmanın mümkün olmadığını söyledi. Yangının nereden çıktığını göremediğini belirten Gündüz, yangın sırasında 'yangın var' diyerek diğer katlara seslendiğini aktardı.

Olay Anında Yaşananlar

Gündüz, zemin kattan otelin dışına çıktığında, bina cephesinin alev aldığını gördüğünü ve bu esnada Kartal Otel'den kurtulmaya çalışanlar için yumuşak bir zemin oluşturmaya çalıştığını söyledi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından, yangınla ilgili hiçbir kusuru olmadığını ifade etti.

Yangın Tatbikatı ve Güvenlik Önlemleri

Gündüz, otelde yangın tatbikatının gerçekleşmediğini ve olay anında güvenlik görevlisi görmediğini belirtti. Olay sırasında otelin yangın alarm sistemi ve merdiveni hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Gündüz, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörün devre dışı kaldığını söyledi.

İfadesinde, yangın anında restoran bölümünde kimsenin bulunmadığını belirten Gündüz, ekmek ustası olarak sürekli gece vardiyasında çalıştığını ve otelin denetimi konusunun kendisine düşmediğini öne sürdü. Bu iddialarla birlikte, yangın tüpleri ve güvenlik önlemleri gibi konular, soruşturma sürecinde mercek altına alınmaya devam edecek.