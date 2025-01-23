Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 78'e Yükseldi

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu ve bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

Yangında Vefat Edenlerin Kimlikleri Açıklandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vefat edenlerin isimleri de dahil olmak üzere, ölüm sebebi ile ilgili tespitlerin kuruma bağlı ekipler tarafından tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için çeşitli illerden toplam 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir," denildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenazelerin otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Otopsi işlemleri yapılan 57 cenaze Bolu'da ailelerine teslim edildi. Ancak kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Hayatını Kaybedenlerin Listesi

Açıklama kapsamında, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Dilara Ermanoğlu

Alya Turan

Müge Turan

Vedia Nil Apak

Ferda Apak

Eslem Uyanık

Nehir Sarıtaş

Ömür Kotan

Enes Gültekın

Mehmet Cem Doğan

Ayşe Maya Doğan

Habibe Çetiz

Vedat Çetiz

Mine Akışlı

Şenol Akışlı

Alican Boduroğlu

Ebru Boduroğlu

Elif Naz Boduroğlu

Kürşat Yıldız

Nergiz Yıldız

Eren Bağcı

Ayşemin Elif Doğan

Ahmet Çetiz

Doğa Doğan

Mert Doğan

Mavi Doğan

Ceren Yaman Doğan

Müge Suyolcu

Pera Suyolcu

Atakan Yalçın

Demir Tüzgıray

Yılmaz Sarıtaş

Can Tokcan

Gülçin Akışlı

Doruk Sarıtaş

Duygu Doğan

Derin Yalçın

Atıl Enis Tokcan

Atlas Kaan Tokcan

Kemal Tokcan

Rümeysa Gültekın

Özüm Karataşlı

Esat Çetiz

Kıvanç Güngör

Kerem Güngör

Lalin Doğan

Ayşe Neva Türkmen

Nedim Türkmen

Oya Kanpolat

Yasemen Boncuk Tüzgıray

Ala Dora Türkmen

Yüce Ata Türkmen

Burcu Güngör

Pelin Güngör

Dila İnal

Defne Arkadaş

Ela İnal

Esra Nazık

Bilal Gültekın

Zehra Sena Gültekın

Sümeyye Güner

Bekir Sadık Gültekın

Muhammed Selim Gültekın

Yusuf Sinaneddin Gültekın

Alya Altın

Kübra Altın

Yiğit Gençbay

Defne Tüzgıray

Erhan Tüzgıray

Alp Mercan

Feray Kanpolat

Sedat Çetiz

Seden Nurgül Dayı

Süleyman Dayı

Ela Dayı

Buse Dayı

Şevval Şahin

Laura Kurtınadze

Sonuç olarak, yangında toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği, 77 cenazenin ailelerine teslim edildiği, yabancı uyruklu bir cenaze için ise teslim işlemlerinin devam ettiği bildirildi.