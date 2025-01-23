Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 78'e Yükseldi
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu ve bu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.
Yangında Vefat Edenlerin Kimlikleri Açıklandı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vefat edenlerin isimleri de dahil olmak üzere, ölüm sebebi ile ilgili tespitlerin kuruma bağlı ekipler tarafından tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için çeşitli illerden toplam 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir," denildi.
Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenazelerin otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Otopsi işlemleri yapılan 57 cenaze Bolu'da ailelerine teslim edildi. Ancak kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Hayatını Kaybedenlerin Listesi
Açıklama kapsamında, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde sıralandı:
- Dilara Ermanoğlu
- Alya Turan
- Müge Turan
- Vedia Nil Apak
- Ferda Apak
- Eslem Uyanık
- Nehir Sarıtaş
- Ömür Kotan
- Enes Gültekın
- Mehmet Cem Doğan
- Ayşe Maya Doğan
- Habibe Çetiz
- Vedat Çetiz
- Mine Akışlı
- Şenol Akışlı
- Alican Boduroğlu
- Ebru Boduroğlu
- Elif Naz Boduroğlu
- Kürşat Yıldız
- Nergiz Yıldız
- Eren Bağcı
- Ayşemin Elif Doğan
- Ahmet Çetiz
- Doğa Doğan
- Mert Doğan
- Mavi Doğan
- Ceren Yaman Doğan
- Müge Suyolcu
- Pera Suyolcu
- Atakan Yalçın
- Demir Tüzgıray
- Yılmaz Sarıtaş
- Can Tokcan
- Gülçin Akışlı
- Doruk Sarıtaş
- Duygu Doğan
- Derin Yalçın
- Atıl Enis Tokcan
- Atlas Kaan Tokcan
- Kemal Tokcan
- Rümeysa Gültekın
- Özüm Karataşlı
- Esat Çetiz
- Kıvanç Güngör
- Kerem Güngör
- Lalin Doğan
- Ayşe Neva Türkmen
- Nedim Türkmen
- Oya Kanpolat
- Yasemen Boncuk Tüzgıray
- Ala Dora Türkmen
- Yüce Ata Türkmen
- Burcu Güngör
- Pelin Güngör
- Dila İnal
- Defne Arkadaş
- Ela İnal
- Esra Nazık
- Bilal Gültekın
- Zehra Sena Gültekın
- Sümeyye Güner
- Bekir Sadık Gültekın
- Muhammed Selim Gültekın
- Yusuf Sinaneddin Gültekın
- Alya Altın
- Kübra Altın
- Yiğit Gençbay
- Defne Tüzgıray
- Erhan Tüzgıray
- Alp Mercan
- Feray Kanpolat
- Sedat Çetiz
- Seden Nurgül Dayı
- Süleyman Dayı
- Ela Dayı
- Buse Dayı
- Şevval Şahin
- Laura Kurtınadze
Sonuç olarak, yangında toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği, 77 cenazenin ailelerine teslim edildiği, yabancı uyruklu bir cenaze için ise teslim işlemlerinin devam ettiği bildirildi.