Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası 22 Eylül'de devam edecek

21 Ocak tarihindeki yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel olayına ilişkin dava, 22 Eylül Pazartesi günü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda sürecek duruşmayla devam edecek. Olayla ilgili aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanıkin yargılanması sürüyor.

İlk duruşma 7 Temmuz'da başlamış, 10 gün boyunca sanık savunmaları alınmış; yangında yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ile taraf avukatları beyanda bulunmuştu. Mahkeme heyetinin 17 Temmuz'da açıkladığı ara kararda tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanması, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Duruşmada taraflar, cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunacak.

Ceza istemlerinde mütalaada değişiklik

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, bilirkişi ve adli raporları kapsayan 21 sayfalık mütalaa'da, 10 sanık hakkında iddianamedeki ceza istemlerinde değişiklik yapıldı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında iddianame doğrultusunda 78 kez 'olası kastla öldürme' suçundan 1950'şer yıl, 'olası kastla kasten yaralama' ve 'olası kastla nitelikli mala zarar verme' suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Aynı mütalaada, Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için de aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar; itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis istendi.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun hakkında ise iddianamedeki suçlamalar yerine 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında ise iddianamedeki gibi 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

İl Özel İdaresi yetkililerinden Genel Sekreter Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel hakkında ise mütalaada 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk için ise beraat istendi.

Davaya ilişkin yeni görüntüler ve bulgular

Soruşturma kapsamında yangının başladığı restoran, lobi, pastane, restoran koridoru, kayak odası ve koridoru, açık ve kapalı otopark, personel girişi ve katı, depo girişi ile otelin dışına ait yeni güvenlik görüntülerine ulaşıldı. Kayıtlarda dumanın yayılmasıyla insanların binadan kaçış anları ve kullandıkları yollar yer alıyor.

Görüntülerde, bir kişinin alevler koridoru doldurmadan yaklaşık 40 saniye önce koşarak uzaklaştığı, personel odalarının olduğu 2. kata giren bir kişinin 03.27'deki uyarısı üzerine tüm odaların kapılarının açıldığı ve insanların üzerlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışa yöneldiği görülüyor. Lobi, çamaşırhane, depo, spa, otel bünyesindeki 'White Fox' kafe, kayak pisti çıkışı ile açık ve kapalı otopark alanları ile mini club bölümündeki güvenlik kamerası kayıtları yangının boyutunu ortaya koyuyor.

Ayrıca duruşma sırasında otelin genel müdürü Emir Aras ve ailesinin yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anlara ilişkin görüntüler ile otel müdürünün otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri dosyaya girmişti.

Duruşma sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.