Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası: Sanık savunmaları alınıyor

21 Ocak tarihinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin dava, 2. duruşmasında sanık savunmalarıyla devam ediyor. Davada, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor.

Duruşma düzeni ve birleşen iddianame

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Taraflara, celse arasında gelen şikayetler üzerine müştekiler Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya ilişkin hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesine ve gelen belgelere ilişkin beyan verilmesi yönünde söz verildi.

Sanıkların beyanları

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir (tutuklu) savcılığın kendisini 'kurban olarak seçtiğini' belirterek, Grand Kartal Otel ile bağının olmadığı iddiasını yineledi ve birleşen dosya için söyleyecek hususu olmadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirdi.

FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu (tutuksuz) ve çalışanı Aleyna Beşinci (tutuksuz) önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Teknik personel Bayram Ütkü (tutuksuz) ise yangının çıkmasında kusuru olmadığını, yangında insanları kurtarmaya çalıştığını, yardım ederken yoğun bakımda yattığını ve suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal (tutuklu) yangın denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını, yazışmaların belediye ile yürütüldüğünü, bu nedenle sorumluluğunun bulunmadığını savunarak tahliye ve beraatini talep etti.

Cemal Özer (tutuklu, muhasebe görevlisi) ile Ceyda Hacıbekiroğlu (tutuklu, şirket yönetim kurulu üyesi) önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti. Ceyda Hacıbekiroğlu, otelde yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını, babasının tutuklanmasının ardından bir WhatsApp grubunda yer aldığını ifade ederek tahliye ve beraatini talep etti.

Doğan Aydın (tutuksuz, LPG tesisatı bakım görevlisi) ve Ece Kayacan (tutuksuz, iş güvenliği uzmanı) de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, Kayacan ise Gazelle Otel'de 2021-2025 döneminde görev yaptığını, Grand Kartal Otel'de görev almadığını söyledi.

Sanık avukatlarının talepleri ve duruşma atmosferi

Sanık avukatları, müvekkillerinin beyanlarına iştirak ettiklerini, dosyaya gelen belgeler ve mütalaaya ilişkin aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre, olay yerinde keşif yapılması, tanıkların dinlenilmesi ve bazı sanıkların (Ahmet Demir, Bünyamin Bal, Cemal Özer) tahliyelerini talep etti.

Duruşma esnasında sanık müdafilerinden birinin beyanı sırasında kullandığı 'Sosyal medya mahkemelerinde cayır cayır yanıyoruz.' ifadesi bazı müşteki ve avukatların tepkisine yol açtı.

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile siyasi parti temsilcileri de duruşmayı izliyor.

Duruşma, sanık savunmaları alınmaya devam edilmek üzere sürüyor.

