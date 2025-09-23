Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ikinci duruşması devam ediyor.

Dava, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu, toplam 32 sanığın yargılandığı dosya kapsamında, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel bir salonda görülüyor.

Salon içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kayıt altına alınıyor.

Duruşmada gündem ve beklenti

Duruşmanın ikinci gününde, birleştirme kararı verilen iddianame çerçevesinde 4 müşteki ile 2 tanığın dinlenmesi bekleniyor. Önceki oturumda bazı müştekilere yönelik sanık savunmaları alınmıştı.

Baro Başkanı Sinan Barut'un açıklamaları

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, sanık müdafilerinin tevsii tahkikat taleplerinin mahkemece reddedildiğini, bugün yeni delil veya kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin yeniden alınacağını ve mahkemenin buna ilişkin karar vereceğini bildirdi.

Barut, bu oturumdan hemen bir karar beklemediklerini belirterek, sanık müdafilerinin mütalaaya karşı süre taleplerinin muhtemel olduğunu aktardı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin henüz davaya dahil edilmemiş olmasının içeride tepkilere yol açtığını söyledi.

Barut, duruşmalarda herkesin savunma hakkını kullandığını vurgulayarak, "78 canımızı kaybettiğimiz bu faciada ailelerin acılarına karşı da hassas olunması lazım" ifadelerini kullandı ve davanın bir an önce tamamlanıp sorumluların hak ettiği cezayı almasını beklediklerini ekledi.

Süreç ve iddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' ile 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel hakkında ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

Mütalaa

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca celse arasında mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' suçundan 1950'şer yıla, 'olası kastla kasten yaralama' ve 'olası kastla nitelikli mala zarar verme' suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada ayrıca şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer, Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver, Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmalarının talep edildiği; İl Özel İdaresi yöneticileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi. Dava kapsamında tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk için ise beraat talep edildi.

Duruşmanın bir sonraki celsede esasa ilişkin savunma süreleri ve son işlemlerle devam etmesi bekleniyor.

