Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: Ölü Sayısı 76'ya Yükseldi

Yangın Felaketi Kartalkaya'da Yaşandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde gerçekleşen yangının ardından üzücü bir gelişmeyi duyurdu. Yangın sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Yangının Sebebi ve Detaylar

Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirmiş, ancak maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artmaya devam etmiştir. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu trajik olay, kayak merkezi ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getirmiştir. İlgili kurumlar, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.