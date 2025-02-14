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Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili araştırma komisyonunun üye seçimleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:05
Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketi ile ilgili olarak kurulmuş olan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karar doğrultusunda, yangın olayının tüm yönleriyle araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi için gereken tedbirlerin saptanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkanlığı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok tarafından yürütülecek.

Komisyonun Üyeleri Belirlendi

Komisyon başkanvekilliği, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak tarafından yürütülürken, komisyon sözcüsü MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver oldu. Katip üye olarak ise AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan belirlendi.

Komisyonun diğer üyeleri arasında;

  • AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,
  • Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek,
  • İstanbul Milletvekili İsmail Erdem,
  • Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal,
  • Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı,
  • Konya Milletvekili Tahir Akyürek,
  • Muğla Milletvekili Kadem Mete,
  • Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt,
  • CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır,
  • Bolu Milletvekili Türker Ateş,
  • İzmir Milletvekili Ednan Arslan,
  • Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici,
  • DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü,
  • İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok,
  • MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk,
  • İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve
  • Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar yer aldı.

Bu komisyon, yangın faciasının arka planını aydınlatmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürecektir.

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