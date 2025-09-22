Kartalkaya Otel Yangını: Avukat Gültekin'den İtfaiye ve Belediye İddiaları

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, itfaiye ifadeleri ve Bolu Belediyesi bağlantılarını anlattı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:16
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yeni iddialar

Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Bolu'daki duruşma çıkışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gültekin, olayın aydınlanmasında itfaiye eri İrfan Acarın ifadelerinin kendileri açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Duruşmada öne çıkan ifadeler

Gültekin, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapılan duruşma sonrası gazetecilere, İrfan Acar'ın ifadelerinin olayın seyrini değiştirdiğini belirterek, 'Bizim açımızdan olayı ortaya çıkaran İrfan Acar'ın (itfaiye eri) ifadeleri makbul' dedi. Gültekin, ifadeler doğrultusunda Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun'un olaydan haberi olduğunun açık şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Otel sahibi ve Bakanlık bağlantıları

Duruşmada tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı arasındaki yakınlığa ilişkin iddiaların gündeme geldiğini aktaran Gültekin, 'Yakınlığından kastım, inkar edilemez şekilde aynı birliklerde görev yapmaları, bunun denetimle ilgili bağlantıları ortaya çıktı' ifadelerini kullandı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 kişi için soruşturma izni çıktığını, diğer başvuruların Danıştay'da devam ettiğini hatırlattı.

Bolu Belediyesi ve Sedat Gülener iddiaları

Gültekin, duruşmada Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile itfaiye eri İrfan Acar arasındaki ilişkilerin de tartışıldığını belirtti. Acar'ın, Coşkun'un talimatları doğrultusunda hareket ettiğini, eksiklikleri bildirdiğini ve yazının geri çekildiğini beyan ettiğini söyleyen Gültekin, İtfaiye Müdürü'nün ise olayla bağlantısı olmadığını ileri sürdüğünü aktardı.

Diğer yandan Gültekin, tutuklu sanık Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener hakkında da çarpıcı iddialar paylaştı. Gültekin, duruşmada sorduğu sorular sonucunda Gülener'in Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmadan önce belediyeye bağlı bir otobüs grubunda görev yaptığı, Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasıyla birlikte çok hızlı bir yükseliş kaydettiği ve 5 kurumun kendisine bağlandığı bilgisinin ortaya çıktığını söyledi. Gültekin, Gülener'in 'halasının oğlu' olduğunu öğrendiğini belirterek bunun toplumsal çürümeyi gösteren bir örnek olduğunu ifade etti.

Dava sürecine ilişkin değerlendirme

Gültekin, dava sürecinin devam ettiğini, duruşmanın 2 gün sürmesini beklediklerini ve esas hakkındaki mütalaaya karşı müşteki ve sanık vekillerine beyanda bulunma sözü verileceğini söyledi. Mahkemenin, itfaiye ve belediye yöneticileriyle ilgili iddiaları değerlendireceğini belirtti.

Gültekin'in ifadelerine göre, İrfan Acar'ın beyanları olayın aydınlatılmasında belirleyici görülürken, Bolu Belediyesi'ndeki bazı yetkililerin bilgi ve talimat bağlantıları iddiaları mahkemenin gündeminde yer almaya devam ediyor.

