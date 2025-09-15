Kartalkaya Otel Yangını Davasında Savcı Mütalaası: 7 Sanığa 1950'şer Yıl İstemi

Boluluların yakından takip ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Olayda 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan mütalaa, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mütalaanın ayrıntıları

Savcılığın 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanık hakkında her biri için 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıl hapis istemi yer aldı. Ayrıca bu sanıklar için "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezaları talep edildi.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile birlikte bazı yöneticilerin de yer aldığı 20 sanık hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Bunun yanı sıra 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati de talep edildi.

Dosya süreci devam ediyor. (Sürecek)