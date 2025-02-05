DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,33%
ALTIN
3.306,34 -0,69%
BITCOIN
3.535.173,46 0,41%

Kartalkaya Otel Yangını: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:50
Kartalkaya Otel Yangını: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Üzerine Yeni Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta meydana gelen felaketle ilgili soruşturmayı sürdürürken, otel yangınına ilişkin iki önemli isim gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve sonrasında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde daha önce 28 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın detayları ve gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
3
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
4
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
5
Starmer'dan Gazzelilere Dönüş Çağrısı
6
Bakan Kurum: 'Hiçbir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümle İlgili Talebinin Engellendiğini İddia Edemez'

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı