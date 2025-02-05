Kartalkaya Otel Yangını: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Üzerine Yeni Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta meydana gelen felaketle ilgili soruşturmayı sürdürürken, otel yangınına ilişkin iki önemli isim gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve sonrasında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde daha önce 28 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın detayları ve gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.