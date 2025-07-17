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Kartalkaya Otel Yangınında Yakınlarını Kaybedenler, Dava Sürecine Dair Duygularını Paylaştı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, açılan davanın ara kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:55
Kartalkaya Otel Yangınında Yakınlarını Kaybedenler, Dava Sürecine Dair Duygularını Paylaştı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, tutuklu 19 sanığın yer aldığı davanın ara kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda düzenlenen duruşmasının onuncu gününde, mahkeme heyeti çeşitli beyanları dinleyerek, ara kararını açıkladı.

Otel yangınında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın babası, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Adil, dürüst ve tarafsız bir yargılama süreci yürütüldüğünü görmekteyiz. Ancak sürecin eksik başladığını düşünüyoruz," dedi.

Gençbay, bu eksikliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile alakalı olduğuna dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığı'na valilerle ilgili soruşturma talebimizi iletiyoruz ve bu taleplerimizin arkasında olacağız," ifadelerini kullandı.

Anılan bakanlıkların soruşturma izni vermeme kararlarını eleştiren Gençbay, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un amacının kamu görevlilerini korumak olmadığını belirtti.

Yangında eşi Ceren ve kızı Lalin'i kaybeden Rıfat Doğan da, mahkemenin kararlarını destekleyerek, "Adalete olan güvenimiz devam ediyor. Hukuk mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Doğan, yangının ardından Emir Aras adlı tutuklu sanığın ailesinin otelin önünden geçip gittiğini belirterek, "Vicdanlı bir insanın böyle bir duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum," diyerek duygularını ifade etti.

Yangın olayında kaybedilenlerin yakınları, adalet arayışındaki kararlılıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada açıklanan ara karara ilişkin yangında yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada açıklanan ara karara ilişkin yangında yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, açıklama yaptı.

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