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Kartalkaya Yangınında Hasar Tespit Raporu Savcılığa Sunuldu

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair hasar tespit raporu savcılığa iletildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:24
Kartalkaya Yangınında Hasar Tespit Raporu Savcılığa Sunuldu

Kartalkaya'daki Yangının Ardından Kritik Hasar Tespit Raporu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı hasar tespit raporu, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının etkilerini gözler önüne serdi. Raporda, yangının otelin 4. ve 5. katlarında kritik seviyede etkili olduğu belirtildi.

Ağır Hasar Tespiti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerinin otel binasında yangın sonrası gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, binanın "ağır hasarlı" olduğu kaydedildi. Otelde gerçekleştirilen incelemelerde, akademisyenlerden oluşan bir heyet de yer aldı.

Raporun Detayları

Otelin kolonları, kirişleri ve döşemeleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi ve afet etki belirleme çalışmaları kapsamında binanın durumunun değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, özellikle yangının etkili olduğu 4. ve 5. katların kritik durumunda olduğu tespit edildi.

Bu doğrultuda, binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesi uygun bulunurken, herhangi bir idari işlemin yapılmadan önce devam eden hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanmasının beklenmesi gerektiği ifade edildi.

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