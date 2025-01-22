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Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Uluslararası Taziye Mesajları

Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan ve Almanya'dan taziye mesajları iletildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:40
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Uluslararası Taziye Mesajları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan ve Almanya merhamet dolu taziye mesajları yayımladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında olayın kendisini derinden sarstığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.

Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ise ailelere ve Türk halkına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti ve kalbinin, sevdiklerini kaybeden ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı. "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu zorlu zamanda sizinleyiz" ifadelerini kullandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, can kayıplarının kendilerini derinden üzdüğünü ve ülkesinin zorlu zamanlarda Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü iletti ve yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise sosyal medya hesabından Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan feci yangının görüntüleri beni derinden sarstı. Çok sayıda aile, orada keyifli bir kış tatili geçirmek istiyordu. Düşüncelerimle, yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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