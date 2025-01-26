Kartalkaya Yangınında Tutuklu Sayısı 19'a Yükseldi

Kartalkaya'daki Yangında Tutuklu Sayısı Artıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Yangın soruşturması kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun, Acar ve otelin iç mimarı A.B.'nin savcılık sorguları tamamlandı. İç mimar A.B. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı. Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in tutuklanmasına da savcılık sorgusu sonrası karar verildi.

Gazelle Otel Kapatıldı

Soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz dahil olmak üzere 15 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazelle Otel'den yapılan açıklamayla, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.