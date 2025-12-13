DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi; yüksekte çalışma, K.K.D. ve acil durum prosedürleri uygulamalı işlendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:55
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada yürüttükleri çalışmalarda riskleri en aza indirmek ve personel sağlığını korumak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Eğitim, olası kazaların önlenmesi ve güvenli çalışma kültürünün pekiştirilmesi hedefiyle planlandı.

Eğitimin amacı ve uygulayıcıları

Eğitimler, görev yapan iş güvenliği uzmanları tarafından verildi. Programda, Fen İşleri Müdürlüğü personelinin sahada karşılaştığı en kritik risk alanları detaylı biçimde ele alındı.

Eğitim içeriği

Yüksekte çalışma güvenliği: Yüksekte çalışma esnasında alınması gereken önlemler ve güvenlik uygulamaları aktarıldı.

İnşaat ve yol çalışmaları önlemleri: Şantiye ve yol çalışmalarına özgü riskler ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı: Kask, kemer, eldiven ve diğer K.K.D. kullanımına ilişkin doğru uygulamalar gösterildi.

Acil durum prosedürleri: Olası kaza ve acil durum anlarında izlenecek adımlar, tahliye ve ilk yardım süreçleri paylaşıldı.

Teori ve pratik eğitim

Eğitimlerde teoriye ek olarak pratik uygulamalar da yapılarak personelin riskli durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Bu yaklaşım, sahadaki bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağladı.

Sürdürülebilir eğitim vurgusu

Kartepe Belediyesi yetkilileri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçli olmalarının önemine dikkat çekerek, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de düzenli periyotlarla sürdürüleceğini belirtti.

KARTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SAHADA YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARDA RİSKLERİ EN AZA...

KARTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SAHADA YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARDA RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK VE PERSONEL SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDI.

KARTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SAHADA YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARDA RİSKLERİ EN AZA...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama