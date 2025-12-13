Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada yürüttükleri çalışmalarda riskleri en aza indirmek ve personel sağlığını korumak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Eğitim, olası kazaların önlenmesi ve güvenli çalışma kültürünün pekiştirilmesi hedefiyle planlandı.

Eğitimin amacı ve uygulayıcıları

Eğitimler, görev yapan iş güvenliği uzmanları tarafından verildi. Programda, Fen İşleri Müdürlüğü personelinin sahada karşılaştığı en kritik risk alanları detaylı biçimde ele alındı.

Eğitim içeriği

Yüksekte çalışma güvenliği: Yüksekte çalışma esnasında alınması gereken önlemler ve güvenlik uygulamaları aktarıldı.

İnşaat ve yol çalışmaları önlemleri: Şantiye ve yol çalışmalarına özgü riskler ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı: Kask, kemer, eldiven ve diğer K.K.D. kullanımına ilişkin doğru uygulamalar gösterildi.

Acil durum prosedürleri: Olası kaza ve acil durum anlarında izlenecek adımlar, tahliye ve ilk yardım süreçleri paylaşıldı.

Teori ve pratik eğitim

Eğitimlerde teoriye ek olarak pratik uygulamalar da yapılarak personelin riskli durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Bu yaklaşım, sahadaki bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağladı.

Sürdürülebilir eğitim vurgusu

Kartepe Belediyesi yetkilileri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçli olmalarının önemine dikkat çekerek, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de düzenli periyotlarla sürdürüleceğini belirtti.

