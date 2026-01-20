Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay Kocaeli Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde düzenlenen kampanya, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Etkinlik bu yıl Birbirimize Candan Bağlıyız sloganıyla 13’üncüsü yapıldı.

Etkinlik ve Bilgilendirme

Gün boyu devam eden organizasyona belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Kızılay ekipleri, kan bağışının önemini anlattı ve kök hücre bağışı konusunda katılımcılara bilgilendirme sundu. Gönüllülerden kan ve kök hücre numuneleri alındı.

Çağrı ve Teşvik

Yetkililer vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti. Kampanya kapsamında bağışçılara termos çanta hediye edildi.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE TÜRK KIZILAY KOCAELİ KAN BAĞIŞI MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.