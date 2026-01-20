Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Kartepe Belediyesi ve Türk Kızılay Kocaeli Kan Bağışı Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasının 13’üncüsü, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:12
Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay Kocaeli Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde düzenlenen kampanya, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Etkinlik bu yıl Birbirimize Candan Bağlıyız sloganıyla 13’üncüsü yapıldı.

Etkinlik ve Bilgilendirme

Gün boyu devam eden organizasyona belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Kızılay ekipleri, kan bağışının önemini anlattı ve kök hücre bağışı konusunda katılımcılara bilgilendirme sundu. Gönüllülerden kan ve kök hücre numuneleri alındı.

Çağrı ve Teşvik

Yetkililer vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti. Kampanya kapsamında bağışçılara termos çanta hediye edildi.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE TÜRK KIZILAY KOCAELİ KAN BAĞIŞI MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE KAN VE KÖK HÜCRE...

KARTEPE BELEDİYESİ İLE TÜRK KIZILAY KOCAELİ KAN BAĞIŞI MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE TÜRK KIZILAY KOCAELİ KAN BAĞIŞI MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE KAN VE KÖK HÜCRE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 6'ncı Uygulama Bazlı Taksi İhalesi — 156 Plaka İhale Edildi
2
Hakan Fidan: "18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz" — Suriye İçin Kritik Adım
3
Kars’ta Kar Esareti: Sağlık Ekipleri Yaya Müdahale ile Hastaya Ulaştı
4
Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor
5
AliaPark’ta Atla Terapiyle Engeller Aşıldı
6
Kartepe'de 13. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları