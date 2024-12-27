Kartepe'de Kar Yağışı Başladı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının, bölgedeki kış turizmini canlandırması bekleniyor.

Ulaşımda Tedbirler Alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 25 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Sürücüler İçin Uyarılar

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kartepe güzergahını kullanacak sürücülere kar yağışı konusunda uyarıda bulunurken, araçlarda lastik kontrolü yaptı. Bu tedbirler, güvenli bir yolculuk için kritik öneme sahip.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdür yardımcısı Feruz Kaya, AA muhabirine verdiği bilgide, bölgede sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi. Bu durum, kayak severler arasında heyecan yaratırken, Kartepe'nin kış turizmi cennetindeki konuklar için de güzel bir deneyim olacak.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.