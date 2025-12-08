DOLAR
Kartepe'de 'Karınca Kararınca' Çocuk Oyunu Sahnelendi

Kartepe Belediyesi etkinliğinde 'Karınca Kararınca' adlı çocuk oyunu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi; interaktif gösteri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:31
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde renkli gösteri

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Karınca Kararınca' adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşan tiyatro ekibi, renkli dekor ve kostümlerle zenginleştirilen oyunu sahneye koydu. Gösteri, interaktif sahnelerle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Yoğun ilgi gören gösteride çocuklar, sahneyle etkileşim içinde keyifli vakit geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

