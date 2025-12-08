Kartepe'de 'Karınca Kararınca' Çocuk Oyunu Sahnelendi
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde renkli gösteri
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Karınca Kararınca' adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşan tiyatro ekibi, renkli dekor ve kostümlerle zenginleştirilen oyunu sahneye koydu. Gösteri, interaktif sahnelerle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Yoğun ilgi gören gösteride çocuklar, sahneyle etkileşim içinde keyifli vakit geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.
KARTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "KARINCA KARARINCA" ADLI ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ.