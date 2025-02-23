Kartepe'de Kış Keyfi: Yoğunluk Artıyor

Kartepe, kış tatili için tercih edilen mekan haline geldi. Yoğun kar ve kalabalıkla dolu pistler kayak severleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:46
Kartepe'de Kış Keyfi: Yoğunluk Artıyor

Kartepe'de Hafta Sonu Kış Yoğunluğu

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe, hafta sonu tatili nedeniyle adeta dolup taşarken, tatilciler karın tadını çıkarmak için bölgeye akın ediyor.

Kar Kalınlığı 140 Santimetreye Ulaştı

Hafta içinde etkili olan kar yağışı, Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığını 140 santimetreye çıkardı. Tüm pistler, kayak severlere hizmet vermek için hazır hale getirildi.

Kızak ve Şambrel Keyfi

Sisli Vadi bölgesinde, hem yerli hem de yabancı turistler, kızak ve şambrellerle kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Kartepe'nin doğal güzellikleri eşliğinde yapılan bu aktiviteler, misafirlere unutulmaz bir kış deneyimi sunuyor.

Yollardaki Yoğunluk Dikkat Çekiyor

Ancak, bölgeye ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kartepe'ye çıkan yollarda zaman zaman araç kuyrukları oluşmakta, bu durum tatilcilerin geçişini zorlaştırıyor. Tatilcilerin güvenli bir şekilde bölgeye ulaşabilmesi için dikkatli olmaları gerekiyor.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk...

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Sisli Vadi bölgesinde yerli ve yabancı turistler kızak ve şambrellerle kayarak eğlendi.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk...

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Sisli Vadi bölgesinde yerli ve yabancı turistler kızak ve şambrellerle kayarak eğlendi.

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