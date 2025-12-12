DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

Kartepe'de yol güvenliği artırıldı: Kar direkleri ve trafik levhaları yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zirve yolunda kar direkleri ve trafik levhalarını yenileyerek kış sezonu öncesi ulaşım güvenliğini artırdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:56
Kartepe'de yol güvenliği artırıldı: Kar direkleri ve trafik levhaları yenilendi

Kartepe'de yol güvenliği artırıldı: Kar direkleri ve trafik levhaları yenilendi

Kış sezonu öncesi kapsamlı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepedeki kayak merkezine ulaşımı sağlayan zirve yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı ve sisin etkisini göz önünde bulundurarak yaptıkları taramada, hasar görmüş veya görünürlüğünü yitirmiş materyalleri tespit etti.

Çalışma kapsamında yol kenarına 24 kar direği, 11 levha direği ve 12 trafik levhası monte edildi; ayrıca eğilmiş durumda olan 9 direk onarıldı.

Ekiplerin, turizm sezonu boyunca ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgedeki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN KARTEPE'DE, KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN KARTEPE'DE, KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN YOLDA TRAFİK İŞARETLERİ VE KAR DİREKLERİ YENİLENDİ.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN KARTEPE'DE, KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi
6
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?