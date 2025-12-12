Kartepe'de yol güvenliği artırıldı: Kar direkleri ve trafik levhaları yenilendi

Kış sezonu öncesi kapsamlı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepedeki kayak merkezine ulaşımı sağlayan zirve yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı ve sisin etkisini göz önünde bulundurarak yaptıkları taramada, hasar görmüş veya görünürlüğünü yitirmiş materyalleri tespit etti.

Çalışma kapsamında yol kenarına 24 kar direği, 11 levha direği ve 12 trafik levhası monte edildi; ayrıca eğilmiş durumda olan 9 direk onarıldı.

Ekiplerin, turizm sezonu boyunca ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgedeki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

