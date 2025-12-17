DOLAR
Kartepe'de Zabıta, Pazar Denetiminde Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarında buldukları cüzdanı inceleyerek sahibine, Elif Ayçiçek'e tutanakla teslim etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:23
Kartepe'de Zabıta, Pazar Denetiminde Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Kartepe'de pazar denetiminde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Olayın detayları

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarındaki rutin denetimler sırasında yerde bir cüzdan buldu. Ekipler, cüzdanın sahibini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda cüzdanın sahibi olarak Elif Ayçiçek belirlendi. İçerisinde bir miktar para ve kişisel eşyalar bulunan cüzdan, sahibine ulaştırıldı.

Teslimat ve açıklama

Cüzdan, Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı tarafından, belediyeye davet edilen Ayçiçek'e tutanakla teslim edildi. Cüzdanını teslim alan Ayçiçek, zabıta ekiplerinin duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

KARTEPE'DE PAZAR DENETİMİ SIRASINDA ZABITA EKİPLERİNCE BULUNAN CÜZDAN, SAHİBİNE ULAŞTIRILDI.

KARTEPE'DE PAZAR DENETİMİ SIRASINDA ZABITA EKİPLERİNCE BULUNAN CÜZDAN, SAHİBİNE ULAŞTIRILDI.

