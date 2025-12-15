DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Kartepe Tramvay Hattında İlk Raylar Döşendi — Kocaeli'de Raylı Sistem Genişliyor

Kartepe tramvay hattında Vatan Caddesi'nde ilk raylar döşendi. İlk etapta 1,4 km tamamlanacak; mevcut hat 17,3 km'den 18,9 km'ye yükselecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:33
Kartepe Tramvay Hattında İlk Raylar Döşendi — Kocaeli'de Raylı Sistem Genişliyor

Kartepe Tramvay Hattında İlk Raylar Döşendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya ile Kartepe arasında yeni hattın inşasını hızlandırdı

Kocaeli’deki raylı sistem ağını genişletmek amacıyla projelendirilen Kartepe tramvay hattında ray döşeme çalışmaları başladı. Kent trafiğini rahatlatmak ve ilçeler arası ulaşımı kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Vatan Caddesi güzergahında ilk rayların montajını gerçekleştirdi.

Çalışmaları yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Alikahya ile Kartepe ilçesini birbirine bağlayacak hat üzerinde inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Projenin ilk etabında 1,4 kilometrelik hattın tamamlanması hedefleniyor.

Bu güzergahta, eski EDOK Komutanlığı mevkisi (belediye kampüsü) ve Nesibe Aydın Okulları bölgesi olmak üzere iki durak hizmet verecek. İlk 1,4 kilometrelik etap tamamlandıktan sonra hattın Kartepe Kent Meydanı’na kadar uzatılması planlanıyor.

2014 yılında hizmete giren ve zamanla yapılan eklemelerle Kuruçeşme’den Alikahya Stadyumu’na kadar uzanan 17,3 kilometrelik mevcut tramvay hattı, Kartepe etabının tamamlanmasıyla 18,9 kilometre uzunluğa ulaşacak.

KOCAELİ'DEKİ RAYLI SİSTEM AĞINI GENİŞLETMEK AMACIYLA PROJELENDİRİLEN KARTEPE TRAMVAY HATTINDA RAY...

KOCAELİ'DEKİ RAYLI SİSTEM AĞINI GENİŞLETMEK AMACIYLA PROJELENDİRİLEN KARTEPE TRAMVAY HATTINDA RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

KOCAELİ'DEKİ RAYLI SİSTEM AĞINI GENİŞLETMEK AMACIYLA PROJELENDİRİLEN KARTEPE TRAMVAY HATTINDA RAY...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri