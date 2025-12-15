Kartepe Tramvay Hattında İlk Raylar Döşendi — Kocaeli'de Raylı Sistem Genişliyor

Kartepe Tramvay Hattında İlk Raylar Döşendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya ile Kartepe arasında yeni hattın inşasını hızlandırdı

Kocaeli’deki raylı sistem ağını genişletmek amacıyla projelendirilen Kartepe tramvay hattında ray döşeme çalışmaları başladı. Kent trafiğini rahatlatmak ve ilçeler arası ulaşımı kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Vatan Caddesi güzergahında ilk rayların montajını gerçekleştirdi.

Çalışmaları yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Alikahya ile Kartepe ilçesini birbirine bağlayacak hat üzerinde inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Projenin ilk etabında 1,4 kilometrelik hattın tamamlanması hedefleniyor.

Bu güzergahta, eski EDOK Komutanlığı mevkisi (belediye kampüsü) ve Nesibe Aydın Okulları bölgesi olmak üzere iki durak hizmet verecek. İlk 1,4 kilometrelik etap tamamlandıktan sonra hattın Kartepe Kent Meydanı’na kadar uzatılması planlanıyor.

2014 yılında hizmete giren ve zamanla yapılan eklemelerle Kuruçeşme’den Alikahya Stadyumu’na kadar uzanan 17,3 kilometrelik mevcut tramvay hattı, Kartepe etabının tamamlanmasıyla 18,9 kilometre uzunluğa ulaşacak.

KOCAELİ'DEKİ RAYLI SİSTEM AĞINI GENİŞLETMEK AMACIYLA PROJELENDİRİLEN KARTEPE TRAMVAY HATTINDA RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.