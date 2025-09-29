Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali kapsamında Gürsu (Köyre) Mahallesi'nde Yörük göçü canlandırıldı.

Geleneksel öğelerle temsili göç

Geleneksel kıyafetler giymiş köylüler, geçmişte kullanılan tarım aletleriyle yürüyüşe katıldı. At, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerin de yer aldığı temsili göçle Yörüklerin yaylalardan dönüşü canlandırıldı. Deve üzerinde davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşte, göçe katılan gelin için gelin indirme ritüeli gerçekleştirildi. Bir grup korteje ise klasik motorlarla katılarak gösteri sundu.

Tahin yeme yarışması renkli görüntüler yarattı

Yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik düzenlenen tahin yeme yarışması da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kaşık kullanmadan yarım kilo tahin tüketen erkeklerde Ayhan Kepçeli, kadınlarda ise Hacer Kocakaya birinci oldu. Kepçeli, üç yıldır festivale katıldığını ve iki yıldır birinci olduğunu belirterek haftalık 2-3 kilo tahin tükettiğini söyledi. Kocakaya ise tahinin dokusunun yumuşak ve lezzetli olduğunu ifade etti.

Yerel ve resmi katılım

Etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, Gürsu Mahallesi Muhtarı Eyüp Armutçu ile çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı. Katılımcılar etkinlikte hem Yörük kültürünü hem de bölgenin köklü yaşam biçimini tanıma fırsatı buldu.