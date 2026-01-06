Kasık Fıtığı: Erken Tanı Hayati Öneme Sahip

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi'nden uyarı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent A. Kazak, kasık bölgesinde oluşan şişlik ve ağrının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Kazak, 'Erken tanı, kasık fıtığında ciddi risklerin önüne geçer' dedi.

Kazak, kasık fıtıklarının toplumda sık görülen ancak ihmal edildiğinde hayati sonuçlara yol açabilen bir sorun olduğunu belirterek, hastalığın karın içi organların kasık bölgesindeki zayıf noktalardan dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu açıkladı.

Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 10 kat daha fazlayüzde 25 civarında olduğunu söyleyen Kazak, hastalığın en belirgin bulgularının kasıkta şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi olduğunu kaydetti.

Kazak, bazı vakalarda şişliğin hentbol topu büyüklüğüne kadarbağırsak ve yağ dokusunun sıkışıp nekroza gitmesi, bunun sonucunda kan zehirlenmesine kadar varabilen ağır tablolar görülebiliyor. Ayrıca fıtığın uzun süre testis torbasında kalmasının testis fonksiyonlarını bozabileceği ve genç hastalarda kısırlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kasık bölgesinde şişlik ve ağrı hissedenlerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini belirten Opr. Dr. Levent A. Kazak, erken teşhis ve uygun tedavi ile kasık fıtıklarının büyük ölçüde sorunsuz şekilde düzeltilebildiğini sözlerine ekledi.

