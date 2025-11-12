Kasım İndirimi Uyarısı: Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin'ten Dolandırıcılık Alarmı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kasım ayında internette yapılan indirimlere ilişkin tüketicileri uyardı. Şahin, bilinmeyen satıcılardan alışveriş yapmanın risklerine dikkat çekti ve tüketicilere "ihtiyaç odaklı" hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Şahin'in tüketicilere temel uyarısı

Şahin, indirim dönemlerinde tüketicilerin aceleci davranmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Dönem dönem tüketicilerimizi mantıksız bir şekilde çılgınca bir alışverişe yönlendirmek adına birtakım kampanyalar yapılıyor. Bu tüketici için asıl olan bir şey var. Biz ihtiyacımız olan bir ürün almalıyız. Bir ürünü indirime girdi diye almak şapşallıktır. Bize ihtiyacımız olmayan bir ürünü alma becerisi gösteren kapitalist sistemi de tebrik etmek lazım. Karşımızda güçlü bir sistem var. Bizi ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya ve indirim dönemlerini hatırlatarak hayatımızın bir parçası haline getiren sisteme karşı çok akıllı davranmalıyız. İndirim yapan firmaların kendi siteleri var. O sitelerde ürünlerle ilgili fiyatlandırmalar var. Eğer bir ürün ihtiyacımızsa orada belirlemek ve o ürün daha ileriki bir dönemde indirime girdiğinde bize bilgi geliyor. Mantıklı olan ihtiyacımız olan bir ürünü indirim döneminde almak. Sezon sonunda almak en mantıklısı. Firmalar sürekli fiyat değiştiriyorlar. Daha çok kar etmek adına indirim günlerini çıkarttılar ve daha çok kar ediyorlar. İhtiyacımız ise alalım. Çocuklarımıza ve geleceğimize ihanet etmenin anlamı yok. Mantıklı olup ihtiyaç listesi yaparak alışveriş yapmak en keskin çözümdür"

Dolandırıcılık tehlikesi ve alınacak önlemler

Şahin, kötü niyetli satıcıların indirim günlerini fırsat bilerek ortaya çıktığını belirterek uyarısını şu sözlerle sürdürdü: "Adını bilmediğimiz, marka olmayan yerlerden alışveriş yaptığımızda ya ürün gelmiyor ya da başka ürün geliyor".

Dolandırıcıların sosyal medya ve internet hesapları üzerinden "Bizde de indirim var" diye duyurular yaptığı, müşterilerin cazibeye kapılarak ödemeyi yapıp ürünü bekledikleri ancak çoğunlukla mağdur oldukları ifade edildi. Şahin, özellikle satış sonrası gelen "Depomuzda kalmamıştır" gibi mazeretlerin tüketicinin parasının satıcı tarafından bir süre kullanılmasına yol açtığını vurguladı.

Şahin'in önerileri özetle şunlar:

- İhtiyaç listesi yaparak alışveriş yapmak,

- Alışverişi bilinen ve güvenilir firmaların kendi sitelerinden takip etmek,

- Ürünün fiyat geçmişini izlemek ve gerçekten ihtiyaç varsa indirim döneminde almak,

- Satın alma sonrası sorun yaşandığında belgeleyerek hakem heyetine başvurmak.

Şahin, tüketicilerin bilinçli davranmasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirtti ve indirim dönemlerinde dikkat ve temkinli olma çağrısını yineledi.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN