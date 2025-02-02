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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den Açıklamalar: "Daha İyi Bir Kasımpaşa Gözlemleyeceğiz"

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 5-3 yenmesinin ardından, Teknik Sorumlu Serhat Sütlü önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:31
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den Açıklamalar: "Daha İyi Bir Kasımpaşa Gözlemleyeceğiz"

Kasımpaşa 5-3 İle Adana Demirspor'u Geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 5-3 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Serhat Sütlü, takımın performansına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Oyun Anlayışı Üzerine Çalışmalar

Sütlü, gol yemeyle ilgili yaşanan sorunlar üzerine yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz" dedi. Kasımpaşa'nın yeni bir oyun anlayışı, diziliş ve felsefeyle sahada yer alacağını dile getiren teknik sorumlu, bunun oyunlarına yansımasının zaman alabileceğini ifade etti.

Psikolojik Etkenler ve Maçın Sonuçları

Basın toplantısında oyuncularına teşekkür eden Sütlü, "20 haftadır süregelen gol yeme psikolojisi var. Bunun üzerine de çalışmalara başladık. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna büyük etki ettiğini gözlemliyoruz. Umarım daha çok dikkat ederiz," diyerek süreçteki zorluklara dikkat çekti.

Son olarak Adana Demirspor'a başarılar dileyen Sütlü, takımının geleceği için umutlu ifadelerde bulundu.

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