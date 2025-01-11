Kassam'dan İsrailli Eşine Yanıt: Karar Netanyahu'nun Elinde

Kassam'dan Yanıt: Esirin Akıbeti Netanyahu'ya Bağlı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli Shaorun Cunio’nun Gazze’deki esir eşi David Cunio’nun akıbetini öğrenme talebine kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun elinde olduğu cevabını verdi.

Kassam, Cunio’nun talebine karşılık, "Netanyahu henüz karar vermedi" başlığıyla bir video yayınladı. Bu video, David’in de aralarında bulunduğu Gazze'deki esirlerin akıbetine ilişkin kararın, aylardır esir takası anlaşmasının sonuçlanmasını engelleyen Netanyahu’nun elinde olduğuna dikkat çekiyor.

Kassam’ın yayınladığı görüntüde Sharon Cunio’ya hitaben, "Siz (Kasım 2023 esir değişim anlaşmasının bir parçası olarak Gazze’den) ayrıldıktan ve siyonist askeri baskı (Gazze Şeridi’nin üzerinde) arttıktan sonra, kocanız ya öldürüldü ya yaralandı ya da sağlıklıdır. Netanyahu henüz karar vermedi." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada esir eşinin akıbetini soran Sharon Cunio, ikiz çocuklarıyla birlikte Gazze Şeridi’ne esir olarak götürülmüş ve Kasım 2023’teki Hamas ile İsrail arasında varılan esir takasında serbest bırakılmıştı. Eşi David Cunio ise hala esir olarak tutulmaya devam etmektedir.

İsrail'deki hapishanelerde en az 10 bin 300 Filistinli bulunmakta, Gazze Şeridi’nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin edilmektedir. Bu esirlerin en az üçte birinin öldüğü düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak’ta İsrail ve Hamas arasında müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor. Muhalefet ve esirlerin aileleri, Netanyahu’yu esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koymakla suçluyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarı, müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.