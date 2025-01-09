Kassam Tugayları, Batı Şeria'daki Saldırıyı Üstlendi: 3 İsrailli Öldü

Kassam Tugayları, Batı Şeria'daki saldırıda 3 İsrail vatandaşının öldüğünü duyurdu. Saldırı, Kudüs Seriyyeleri ve Aksa Şehitleri Tugayları ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 03:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 03:15
Kassam Tugayları, Batı Şeria'daki Saldırıyı Üstlendi: 3 İsrailli Öldü

Batı Şeria'da Gerginlik Tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde gerçekleşen saldırıda 3 İsrailli vatandaşın hayatını kaybetmesi, bölgedeki tansiyonu artırdı. Saldırının sorumluluğunu Kassam Tugayları üstlendi.

Saldırının Detayları

Kassam Tugayları’nın resmi açıklamasında, saldırının Kudüs Seriyyeleri ve Aksa Şehitleri Tugayları ile işbirliği içinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Geçen pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde yapılan silahlı saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz. Savaşçılar 3 siyonisti öldürdü ve üslerine güvenli bir şekilde döndü” ifadelerine yer verildi.

Yanıt ve Gelecek Saldırılar

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki devam eden saldırılarına karşılık olarak, gelecekteki saldırıların direniş grupları arasındaki birlikteliğin bir mesajı olacağını vurguladı.

Kalkilya'daki Olayın Ardındaki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentine bağlı Finduk beldesi yakınlarında, yalnızca 3 İsrailli vatandaşın öldüğü saldırıda, yaralıların olduğu da bildirildi. Saldırının ardından etkili bir kaçış gerçekleştiren saldırganların kimliği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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