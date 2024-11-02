Kassam Tugayları Cibaliya'da İsrail Hedeflerini Vurdu

Kassam Tugayları'ndan Cibaliya'da Saldırı

GAZZE (AAA) - Hamas'ın silahlı armada İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerini ve askeri araçları hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, askerlerden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İlk Belirlemelere Göre Hedef Alınan Askeri Araçlar

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların "Yasin 105" füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu yakınında bulunan bir grup İsrail askerinin anti-personel patlayıcılarla hedef alındığı ve burada da askerlerden kayıplar yaşandığı kaydedildi.

Ev ve Zırhlı Araçlara Daha Fazla Saldırı

İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin havaya uçurulmasının da yanı sıra, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında iki adet D9 zırhlı buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle vurulduğu bildirildi. Ancak, bu saldırılarla ilgili olarak İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'in Cibaliya'ya Saldırıları'

İsrail ordusu, 5 Ekim tarihinden bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırılarla kuşatma altına almış durumdadır. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 27 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, bu üç haftalık süreçte Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlenen saldırılarda en az 1000 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirmiştir.