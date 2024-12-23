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Kassam Tugayları: Esirlerin Hayatı, İsrail'in İlerleyişine Bağlı

Hamas'ın Kassam Tugayları, İsrail ordusunun ilerlemesi durumunda esirlerin hayatının tehlikeye gireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:26
Kassam Tugayları: Esirlerin Hayatı, İsrail'in İlerleyişine Bağlı

Kassam Tugayları: Esirlerin Hayatı, İsrail'in İlerleyişine Bağlı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği karadan işgal saldırıları sırasında bazı esirlerin hayatının tehlikeye gireceğine dair uyarılarda bulundu. Örgüt, İsrail'in birkaç yüz metre ilerlemesi durumunda kritik bir durumun ortaya çıkabileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde'den Açıklama

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı video açıklamasında, "Mücahitlerimizin kahramanlıkları ve Gazze'nin kuzeyindeki savaşları, tüm dünyadaki özgür insanlar için ilham verici bir örnektir," şeklinde ifadeler kullandı. Ebu Ubeyde, bu ilerlemenin bazı bölgeler üzerinde etkili olacağını ve esirlerin hayatını riske atabileceğini vurguladı.

Son Durum Raporu

14 Aralık'ta yapılan açıklamalarda, Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, aralarında İsrailli esirlerin de bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını ve aynı noktayı bir kez daha hedef alınarak, esirlerin öldüğünden emin olmayı amaçladığını belirtti.

Ülkedeki mevcut durum itibarıyla İsrail cezaevlerinde 10,300'den fazla Filistinli tutuklu bulunurken, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

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