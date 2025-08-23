Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrail Tankı Kara Mayınlarıyla Hedef Alındı

Kassam Tugayları Gazze'de İki İsrail Tankını Hedef Aldığını Açıkladı

Tugaydan yapılan yazılı açıklama ve saha gözlemleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin güneyinde yer alan Ravda bölgesinde 2 İsrail tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Tugaydan yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: “Zeytun Mahallesi'nin güneyinde, Ravda bölgesinin doğusunda 2 Siyonist (İsrail) tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldık.”

Açıklamada ayrıca, saldırının ardından olay yerine bir İsrail kurtarma ekibinin geldiğinin gözlemlendiği belirtildi; saldırıda İsrail ordusunda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ise akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurmuştu. Buna göre, İsrail ordusunun verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899 oldu.

Uluslararası kaynaklar, İsrail'in Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguladığını; bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası gibi gerekçelerin bulunduğunu aktarıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırıların katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeye neden olduğu belirtiliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarına ve kararlarına rağmen devam eden saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.