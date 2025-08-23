DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrail Tankı Kara Mayınlarıyla Hedef Alındı

İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi güneyinde iki İsrail tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:53
Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrail Tankı Kara Mayınlarıyla Hedef Alındı

Kassam Tugayları Gazze'de İki İsrail Tankını Hedef Aldığını Açıkladı

Tugaydan yapılan yazılı açıklama ve saha gözlemleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin güneyinde yer alan Ravda bölgesinde 2 İsrail tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Tugaydan yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: “Zeytun Mahallesi'nin güneyinde, Ravda bölgesinin doğusunda 2 Siyonist (İsrail) tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldık.”

Açıklamada ayrıca, saldırının ardından olay yerine bir İsrail kurtarma ekibinin geldiğinin gözlemlendiği belirtildi; saldırıda İsrail ordusunda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ise akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurmuştu. Buna göre, İsrail ordusunun verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899 oldu.

Uluslararası kaynaklar, İsrail'in Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguladığını; bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası gibi gerekçelerin bulunduğunu aktarıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırıların katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeye neden olduğu belirtiliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarına ve kararlarına rağmen devam eden saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı