Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırdı

Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı kanadı olarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ifade edildi ancak bu konuda detay verilmedi.

Ayrıca, saldırıda Merkava tipi iki tankın patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 249 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığınacak yer bulduğu hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.