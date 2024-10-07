Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Saldırılar

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Cibaliya'da, İsrail askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamalar ve Çatışmalar

Kassam Tugayları, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısına giren İsrail askerleriyle çatışmaya girdiklerini duyurdu. Açıklamada, bazı İsrail askerlerinin bu çatışmalar sonucunda yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlayıcılar ve Füze Saldırıları

Kassam Tugayları’nın diğer açıklamalarında, Gazze'nin kuzeyinde bir grup savaşçının, İsrail askerlerine antipersonel patlayıcılarla saldırdığı ve düşman saflarında ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti. Daha sonra, bölgedeki bir aracın Yasin 105 füzesi ile vurulmasının yanı sıra, bir askerin keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail Ordusunun Sessizliği

İsrail ordusu, zaman zaman Gazze'deki çatışmalarla ilgili asker kayıplarını duyurmasına rağmen, Kassam Tugayları'nın son saldırılarına dair henüz bir açıklama yapılmamıştı.

7 Ekim'den Sonraki Durum

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Saldırının gerekçesi, Filistin halkına ve Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik ihlaller olarak lanse edildi.

İsrail'in Saldırıları

7 Ekim tarihindeki saldırılarda, 1200 kadar İsrailli hayatını kaybederken, 5132 kişi de yaralandı. Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yakın zamanda 41,909 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17,000'i çocuk ve 11,378'i kadın.

Altyapı Tahribatı ve Sivil Kayıplar

Hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı hedef alındığı için büyük tahribatlar meydana geldiği ifade ediliyor. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.