Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail Askerlerini Taşıyan Araç Etkisiz Hale Getirildi

Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde araç vurulduğunu açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Olayın ayrıntıları

Tugayların açıklamasına göre, Cibaliya beldesinin batısındaki Nezle bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan araç, yüksek patlayıcılı yer bombasıyla hedef alınarak patlatıldı ve aracın alev aldığı bildirildi.

Bölgedeki gözlemlere göre, İsrail ordusuna ait helikopterler askerleri tahliye için olay yerine geldi.

Geniş çaplı saldırılar ve bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 63 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 256 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ise 11 bin 328 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 215 kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze'de 27 Mayıs tarihinden bu yana insani yardım dağıtım bölgelerinde hedef alınanlar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 248, yaralıların sayısı 16 bin 600 olarak belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu kaydedildi.