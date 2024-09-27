Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kolu olarak bilinen İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneydoğusundaki Han Yunus'ta bir İsrail tankını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tankta bulunan askerlerden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Tank İmhası Detayları

Kassam Tugayları, Telegram üzerinden yaptığı iletimde, Han Yunus'un doğusundaki Sufa bölgesinde "Merkava 4" tipi bir tankın, "Yasin-105" füzesi ile vurulduğunu ifade etti. Olay Yerinde Gelişmeler

Söz konusu saldırı sonrası, İsrail helikopterlerinin olay yerine intikal ederek, tankta bulunan ölü ve yaralı askerleri tahliye ettiği kaydedildi. Ancak İsrail tarafının, Kassam Tugayları'nın açıklamasına ilişkin henüz bir yanıt verilmedi.