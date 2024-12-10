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Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Tanklarını Hedef Aldı

Hamas’ın askeri kanadı, Gazze'de İsrail ordusuna ait tank ve buldozerlere yönelik saldırı videosu yayınladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:43
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Tanklarını Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Ordusuna Darbe

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 4 tank ve bir buldozerin hedef alındığını duyurdu. Bu kapsamda, Tugaylar tarafından yaklaşık 3 dakikalık bir video görüntüsü yayımlandı.

Çatışma Cephesi ve Hedefler

Görüntülere göre, Refah kentinin doğusundaki Cenine mahallesinde bulunan çatışma cephesi, İsrail ordusuna ait askeri mekanizmaları pusuya düşürerek saldırıya geçirdi. İddialara göre, vurulan üç tank Merkava tipi olup, bu saldırı 6 Aralık tarihinde Yasin 105 füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi. Ayrıca, daha önce 28 Kasım tarihinde yapılan bir diğer pusuda da bir buldozer ve aynı tür tank Yasin 105 füzeleri ile hedef alındı.

Ateş ve Sivil Kayıplar

Saldırı sonrasında hedef alınan askeri araçların yanmaya başladığı gözlemlendi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, 44 bin 786 Filistinli hayatını kaybetti; bu kişiler arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca, 106 bin 188 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapılar büyük zararlara uğradı.

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