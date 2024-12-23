DOLAR
35,17 -0,03%
EURO
36,69 -0,05%
ALTIN
2.966,18 0,06%
BITCOIN
3.321.446,59 1,14%

Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerleri Hedef Alındı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde çatışmada İsrail askerlerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 03:34
Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerleri Hedef Alındı

Kassam Tugayları, Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerlerine Saldırı Gerçekleştirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmada bazı İsrail askerlerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Çatışmanın detaylarını Telegram hesabından paylaşan Tugaylar, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evde mevzilenen 9 kişilik İsrail gücünün TBG füzesiyle hedef alındığını belirtti.

Çatışma Bilgileri ve Diğer Olaylar

Açıklamada, Cibaliya'nın ortasındaki Alimi bölgesinde 3 zırhlı askeri nakliye aracının patlayıcıyla imha edildiği ve Beyt Hanun’da da benzer saldırıların gerçekleştirildiği aktarıldı. Ayrıca, Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın ortasında Ebu el-Ayş Caddesi'nde bir İsrailli subayın keskin nişancı tarafından vurulduğunu da bildirmişti.

Önceki gün, 21 Aralık Cumartesi günü de Cibaliya Mülteci Kampı’nda girilen çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de İzlediği Strateji

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölge için sık sık tahliye emirleri yayımlamaktadır. Bu durum, bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle kuzey bölümünde yürütülen "Generallerin Planı" adlı strateji çerçevesinde, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilmesi ve bölgenin kuşatılması hedefleniyor.

Bu plan, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmalarını ve bölgeden ayrılmayan veya ayrılamayan Filistinlilere "düşman unsur" muamelesi yapılmasını içeriyor.

Saldırılar ve Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti; 107 bin 627 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Starbucks Çalışanlarının Grevi ABD'ye Yayılıyor
2
Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Coşkuyla Başladı
3
Sakarya'daki Kauçuk Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Üsküdar Açıklarında Yük Gemisi Kazası
5
Uluslararası Kriz Grubu: İsrail’in Toprak Gasbı Filistin Umutlarını Yok Ediyor
6
New York Metrosunda Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
7
Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerleri Hedef Alındı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı