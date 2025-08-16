DOLAR
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Han Yunus’un güneyinde bir İsrail komuta noktasını havan mermileriyle hedef aldıklarını açıkladı; İsrail sessiz kaldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:34
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir İsrail ordusu komuta ve kontrol noktasını havan mermileriyle hedef aldığını duyurdu.

Saldırı iddiası ve tarafların açıklamaları

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kassam mücahitleri, Kudüs Seriyyeleri mücahitleriyle ortaklaşa Han Yunus’un güneyinde, mahkeme kompleksinin yakınında bulunan düşman komuta ve kontrol noktasını birkaç havan mermisiyle bombaladı.” ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ve İsrail ordusu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Uluslararası bağlam ve insani bilanço

Uluslararası raporlara göre, İsrail yönetimi Filistinli grupların saldırılarıyla ilgili insani ve maddi kayıplar konusunda medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor; bunun İsrail kamuoyunun moralini korumaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Filistinli gruplar, söz konusu operasyonların İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze’ye karşı yürüttüğü saldırılara verilen bir yanıt olduğunu vurguluyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarını hiçe sayan bu saldırılar, bölgede kitlesel ölümlere, açlığa, yıkıma ve zorla yerinden edilmeye yol açtı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in saldırıları sonucu bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 827 Filistinli yaşamını yitirdi, 155 bin 275 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu Gazze'de, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve kıtlık nedeniyle 251 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 108’inin çocuk olduğu belirtildi.

