Kassam Tugayları Han Yunus'ta İsrail Mevzisini Hedef Aldı — Ölü ve Yaralılar

Kassam Tugayları, Han Yunus yakınındaki yeni bir İsrail mevzisine saldırdığını ve bazı askerlerin öldüğünü, yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:34
Kassam Tugayları Han Yunus'taki İsrail Mevzisini Hedef Aldığını Açıkladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin güneydoğusunda bulunan yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisine yönelik saldırıda bazı askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Operasyonun detayları

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, bir piyade birliğinden oluşan Kassam unsurları mevziye sızdı ve burada Merkava-4 tanklarını 'Şuvaz' tipi patlayıcılar, 'fedai tipi el yapımı patlayıcılar' ve 'Yasin-105 roketleri' ile hedef aldı.

Açıklamada, Kassam mensuplarının İsrail askerlerinin saklandığı evleri 6 adet zırh delici ve anti personel mühimmat ile vurduğu, ardından makineli tüfeklerle ateş açtığı, eve girerek içeridekileri yakın mesafeden hafif silahlar ve el bombalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kassam açıklamasında bir mensubun Merkava-4 tankının komutanını keskin nişancı atışıyla öldürdüğü ve havan toplarıyla çevredeki mevzilerin vurulduğu, böylece ikmal yollarının kesildiği ve kurtarma güçlerinin engellendiği ifade edildi.

Geri çekilmelerini güvenceye almak için mevzi havan toplarıyla vurmaya devam edildiği sırada, olay yerine gelen İsrail kurtarma birliğinin içinde bulunan bir Kassam mensubunun kendini patlatarak ölü ve yaralı sayısının arttığı bildirildi. Çatışma saatlerce sürdü.

İsrail kaynakları ve karşı iddialar

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi ve İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN, yaklaşık 14 Filistinlinin bir tünelden çıkarak Han Yunus’taki bir İsrail askeri mevzisine nitelikli bir operasyon düzenlediğini aktardı. Haberlere göre grup mevziye sızmayı başardı ve iki askeri yaraladı, ardından İsrail birlikleriyle silahlı çatışmaya girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Han Yunus’taki çatışmalarda silahlı 10 Filistinlinin öldürüldüğü iddia edildi. Ordu ayrıca 15'ten fazla silahlı Filistinlinin Han Yunus bölgesinde makineli tüfek ateşi ve tanksavar füzeleriyle çifte saldırı gerçekleştirdiğini, saldırganların bir kısmının Han Yunus’taki Kfir Tugayı güçlerine ait bir savunma mevzisine sızdığını belirtti.

Olayla ilgili bilgiler tarafların karşılıklı açıklamaları çerçevesinde farklılık gösteriyor; çatışmanın ayrıntıları ve kesin can kaybı sayılarıyla ilgili teyit bekleniyor.

