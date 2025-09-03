Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Operasyonlarını Genişletmesi Asker ve Esir Kaybına Yol Açar

Kassam'dan "Acil Uyarı" videosu: 45 esir görüntülendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararının kendilerine asker ve esir kaybı olarak döneceğini yineledi.

Kassam Tugayları, resmi Telegram hesabından "Acil Uyarı" başlığıyla Arapça ve İbranice bir video yayınladı.

Videoda, akıbetlerine dair herhangi bir bilgi verilmeyen 45 İsrailli esir görüntülerine yer verildi. Görüntüler arasında bir İsrailli esirin üzüntü içinde yüzünü elleriyle kapattığı sahneler de bulunuyor.

Tugayların yayınladığı video mesajında şu uyarı yer aldı: "Gazze Şehri'ndeki suç operasyonlarınızın kapsamını genişletme kararınızın bedelini, askerlerinizi ve esirlerinizi öldürerek ödeyeceksiniz."

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini işgal planıyla 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı altında Gazze Şeridi'ne yürüttükleri saldırılarda yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurmuştu.