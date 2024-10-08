Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Saldırılar

Kassam Tugayları İsrail Askerlerine Saldırıyor

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askerlerine yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Saldırılar, Kassam Tugayları'nın resmi Telegram hesabından duyuruldu.

Çatışma Detayları ve İlk Açıklamalar

Açıklamalara göre, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Blok 2 bölgesine giren İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği belirtildi. Bu çatışmalarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı sayısına işaret edildi.

Kuzeydeki Çatışmalar

Kassam Tugayları'nın ikinci bir açıklaması ise Tevam Mahallesi'ndeki çatışmalara odaklandı. Burada Siyonist askerlerden birinin ölü olduğu, ayrıca yardım helikopterine yönelik patlayıcı saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Bununla birlikte, İsrail askerlerini taşıyan bir aracın ve bir Merkava tankının patlayıcılarla hedef alındığı kaydedildi.

İslami Cihad'dan Gelen Açıklamalar

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara dair açıklamada bulundu. Açıklamada, Sderot ve diğer Yahudi yerleşimlerine roketle saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın düzenlediği saldırılarda, İsrail 1200 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında ise 41 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, asker kayıpları arasında 349'unun karasal çatışmalarda olduğunu açıkladı.

İnsani Ara ve Yetenekler

24 Kasım 2023'te başlayan 4 günlük insani arada, karşılıklı olarak esir değişimi yapıldı. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı. Bununla birlikte, İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskı ve alıkoyma uygulamalarını sürdürmekte.