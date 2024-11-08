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Kassam Tugayları'ndan İsrail Hedeflerine Saldırılar

Gazze'de Kassam Tugayları, İsrail askerlerine ve askeri araçlara yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:37
Kassam Tugayları'ndan İsrail Hedeflerine Saldırılar

Kassam Tugayları'ndan Hedef Girişimleri

Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışma alanlarında, İsrail'e ait bir askeri personel taşıyıcısını ve İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

Tank Saldırısı ve Bombalama Eylemleri

Yapılan açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki El-Emin Muhammed Camii yakınında, İsrail ordusuna ait bir askeri personel taşıyıcı aracın Tandom roket mermisi ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, ayrıca El-Haznedar bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tipi tankın hedef alındığını gösteren bir video paylaştı. Ancak, videonun çekildiği tarih hakkında bilgi verilmedi.

Diğer Hedefler

Kassam Tugayları, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ömer el-Kasım Tugayları ile birlikte, Gazze şehrinin Eş-Şucaiyye mahallesinin güneydoğusundaki İsrail güçlerine havan topu ile saldırı düzenlediğini de kaydetti.

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