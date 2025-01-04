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Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Liri Albag'ın Endişeli Mesajı

Kassam Tugayları, 450 gündür esir olan Liri Albag'ın mesjını yayımladı: 'Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?'

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:17
Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Liri Albag'ın Endişeli Mesajı

Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Liri Albag'ın Endişeli Mesajı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli kadın esirin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından görmezden gelinmelerinden duyduğu hoşnutsuzluğu aktararak, "Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" diye sorduğu görüntüleri yayımladı.

Videoda yer alan 19 yaşındaki İsrailli esir Liri Albag, ailesine ve İsrail hükümetine hitaben, "450 gündür Gazze'de esirim ve hayatım durdu. Bugün yeni bir yılın başlangıcı ve bütün dünya kutluyor. Ancak karanlık bir yıla giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Albag, "Hükümetimizin veya ordumuzun önceliği değiliz. Dünya bile bizi unutmaya başladı ve çektiğimiz acıları umursamıyor. Annem, babam, Ronnie, Shay, Jay ve Nair, ailem ve arkadaşlarım. Sizi seviyor ve çok özlüyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Albag, "Bir arkadaşım mevcut ordu operasyonları nedeniyle ağır yaralandı. Çok korkunç bir kabusun içindeyiz. Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Albag, "Eğer sevdikleriniz esaret altında olsaydı, savaş şimdiye kadar devam eder miydi? Size gerçekten sormak istiyorum, bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" ifadeleriyle dikkat çekti. "Savunma Bakanı, babamı tanırsınız, gözlerinin içine bakın ve ona kendisinin ve annemin kızlarına sarılmayacağını söyleyin." dedi.

Albag, "Bu yöntemin sonuç vereceğini düşünmek delilik. Bu çılgın bir kovalamaca. Sizin eylemleriniz yüzünden yaşadıklarımız doğal değil. Her gün çılgın bombardıman altındayız." açıklamasını yaptı.

Bitiş olarak, "Adımı, bu videoyu hatırlayın" diyen Albag, mezarına "Bunların hepsi hükümet ve ordu yüzünden." yazılmasını istedi. İsrail'deki hapishanelerde en az 10 bin 300 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu Anlaşmaya Yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

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